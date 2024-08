SAINT-DENIS (ANP) - De Nederlandse estafettevrouwen op de 4x400 meter hebben op de Olympische Spelen van Parijs een zilveren medaille veroverd. Lieke Klaver, Cathelijn Peeters, Lisanne de Witte en Femke Bol moesten in de finale het sterke team van de Verenigde Staten voor zich dulden. Bol haalde in de laatste ronde Groot-Brittannië en Ierland in en loodste de ploeg naar een Nederlands record van 3.19,50.

Het is de vijfde Nederlandse atletiekmedaille op deze Spelen.