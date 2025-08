Estafettezwemmers in nationaal record naar WK-finale 4x100 wissel

SINGAPORE (ANP) - De Nederlandse estafettezwemmers hebben zondag op de slotdag van de WK in Singapore de finale bereikt op de 4x100 meter wisselslag. Kai van Westering, Caspar Corbeau, Nyls Korstanje en Sean Niewold kwamen in de halve finales tot de vijfde tijd: 3.31,07, een Nederlands record.

De oude toptijd (3.31,23) dateerde van de WK in Doha van anderhalf jaar geleden en werd gezwommen door Van Westering, Korstanje, Arno Kamminga en Stan Pijnenburg. De Nederlandse vrouwen gingen op doktersadvies niet van start op de 4x100 wissel.

Thomas Jansen miste op de 400 wisselslag de finale. Hij kwam in 4.14,19 tot de elfde tijd.

De estafettefinale van de mannen is rond 14.30 uur (Nederlandse tijd). Eerder komt Milou van Wijk rond 13.15 uur in actie in de finale van de 50 meter vrije slag.