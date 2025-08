Kritiek op ontslag functionaris statistiekbureau in VS

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG/RTR) - Amerikaanse economen hebben het vrijdag opgenomen voor het Amerikaanse statistiekbureau BLS na het ontslag van functionaris Erika McEntarfer. De Amerikaanse president Donald Trump ontsloeg McEntarfer nadat het bureau tegenvallende banencijfers had gepubliceerd.

Volgens Trump waren de cijfers "gemanipuleerd", maar hij gaf daarvoor geen bewijs.

Het statistiekbureau BLS heeft binnen en buiten de VS de reputatie dat het vrij is van politieke invloed. Er wordt gevreesd dat die reputatie nu is geschaad.

McEntarfers voorganger William Beach, die tijdens Trumps eerste ambtstermijn werd benoemd, noemde het ontslag "totaal ongefundeerd" en zei dat het een "gevaarlijk precedent" schept.

Uit de cijfers van het BLS bleek dat de banengroei in de Verenigde Staten in juli veel lager uitviel dan verwacht. Ook de cijfers over mei en juni werden fors naar beneden bijgesteld.