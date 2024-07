Evenepoel maakt favorietenrol waar en wint olympische tijdrit

PARIJS (ANP) - Remco Evenepoel heeft het goud gepakt bij de olympische tijdrit in Parijs. De Belg, die als laatste startte, was over 32,4 kilometer de snelste. De Italiaan Filippo Ganna pakte het zilver en de Belg Wout van Aert greep het brons. Daan Hoole, de enige Nederlandse deelnemer, eindigde als zeventiende.

Evenepoel was op voorhand de grote favoriet. De 24-jarige renner uit Aalst werd vorig jaar wereldkampioen tijdrijden en liet in Parijs zijn uitstekende vorm zien. Door de zege volgt hij de Sloveen Primoz Roglic op, die in 2021 het goud won bij de Spelen in Tokio.

Eerder op de dag was de Australische Grace Brown de snelste bij de vrouwen. Demi Vollering was de beste Nederlandse en werd vijfde. Ellen van Dijk eindigde als elfde.