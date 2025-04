Evenepoel verslaat Van Aert en wint bij rentree Brabantse Pijl

OVERIJSE (ANP) - Remco Evenepoel heeft bij zijn rentree meteen de Brabantse Pijl gewonnen. De 25-jarige Belg van Soudal Quick-Step versloeg na 162 kilometer tussen Beersel en Overijse medevluchter en landgenoot Wout van Aert.

Het is voor Evenepoel de eerste zege sinds zijn gouden race in de olympische wegwedstrijd op de Spelen van Parijs. De wielrenner was in december betrokken bij een trainingsongeluk en moest daarna lang revalideren. De Brabantse Pijl is zijn eerste wedstrijd sinds de Ronde van Lombardije in oktober.