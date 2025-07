Evenepoel ziet in tijdritzege eerste stap naar podium in Parijs

CAEN (ANP) - Een tijdrit volgens plan, omschreef Remco Evenepoel zijn optreden in de vijfde etappe van de Tour de France. De Belg van Soudal - Quick-Step maakte in Caen zijn favorietenstatus waar en zag van de concurrenten voor het klassement alleen Tadej Pogacar in zijn buurt eindigen. De Sloveen gaf zestien seconden toe op de ritwinnaar en werd de nieuwe geletruidrager.

"Dit is een goede stap richting podium in Parijs", vertelde Evenepoel in het flashinterview nadat Mathieu van der Poel als laatste renner was binnengekomen. "Alles ging volgens plan. Ik ging vanaf het begin 'steady' en kon in de eerste 10 kilometer het tempo houden, ondanks dat het iets omhoog liep. In het tweede deel kon ik mijn voorsprong uitbouwen. Ik heb niet het gevoel dat ik ergens sneller had gekund. Tadej reed sterker dan in de Dauphiné. Hij heeft een stap gemaakt en is de te kloppen man."

Pogacar gaf in de tijdrit in het Criterium du Dauphiné nog 48 seconden toe op een traject half zo lang als dat in Caen.