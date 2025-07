Trump kondigt weer heffingen aan voor reeks landen

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw importheffingen aangekondigd voor een reeks landen. Het gaat om landen die de afgelopen maanden geen handelsdeals met de Verenigde Staten wisten te sluiten.

Trump heeft laten weten dat hij een tarief van 30 procent gaat heffen voor producten uit Algerije, Libië en Irak. Verder komen er met ingang van augustus heffingen van 25 procent op producten uit Brunei en Moldavië. Dan geldt er tevens een tarief van 20 procent voor goederen uit de Filipijnen.

Deze tarieven komen grotendeels overeen met de percentages die Trump in april aanvankelijk had aangekondigd. De heffing voor Irak is wel iets verlaagd. Aanvankelijk ging het om een tarief van 39 procent. De Filipijnen zien hun tarief juist oplopen. De heffing voor dat land bedroeg eerst 17 procent.