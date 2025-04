Ewan sprint in Baskenland naar tweede ritzege voor Ineos

LODOSA (ANP) - Wielrenner Caleb Ewan heeft in de Ronde van Baskenland al zijn tweede zege geboekt voor zijn nieuwe ploeg Ineos Grenadiers. De 30-jarige Australiër sprintte in Lodosa in de tweede etappe overtuigend naar de zege. De Belg Luca Van Boven werd na 187 kilometer vanuit Pamplona tweede, voor Bastien Tronchon uit Frankrijk.

Ewan tekende in januari bij Ineos, na zijn vertrek bij Team Jayco AlUla. In dienst van die ploeg kwam hij het hele vorige seizoen tot drie ritzeges, het jaar ervoor tot één. Vorige maand won Ewan voor Ineos al een etappe in de wielerkoers Coppi e Bartali.

Ewan vierde eerder in zijn carrière veel successen. Zijn overwinning in Baskenland bracht zijn totaal op 65 zeges.

De Duitser Maximilian Schachmann behoudt zijn leiderstrui na zijn zege maandag in de openingstijdrit. De koers telt nog vier etappes.