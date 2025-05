Filipijnse bokslegende Pacquiao (46) maakt comeback

MANILLA (ANP/RTR) - De Filipijnse bokser Manny Pacquiao maakt op 46-jarige leeftijd zijn rentree in de ring. De 46-jarige Pacquiao is de enige bokser die in acht verschillende gewichtsklassen wereldtitels veroverde. In 2021 beëindigde hij zijn loopbaan om zich op de politiek te gaan richten.

Pacquiao gaat op 19 juli in Las Vegas boksen tegen Mario Barrios om de wereldtitel van de bond WBC in het weltergewicht. In 2019 werd hij op 40-jarige leeftijd nog de oudste wereldkampioen ooit in die gewichtsklasse.

"Ik ben terug. Op 19 juli stap ik de ring in om het op te nemen tegen WBC-wereldkampioen weltergewicht Mario Barrios in Las Vegas. Laten we geschiedenis schrijven", schreef Pacquiao, die 62 van zijn 72 partijen als profbokser won, op Instagram.

Barrios, een Mexicaans-Amerikaanse bokser, won 29 van zijn 32 partijen.