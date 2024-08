Foppen eindigt als dertiende in olympische finale 5000 meter

SAINT-DENIS (ANP) - Mike Foppen is in de olympische finale van de 5000 meter op de dertiende plaats geëindigd. De 27-jarige Nijmegenaar kwam in het volle Stade de France in een tijd van 13.21,56 over de finish, boven zijn Nederlands record (13.05,66).

Het Noorse hardloopfenomeen Jakob Ingebrigtsen won het goud in 13.13,66. De tweevoudig wereldkampioen plaatste in de laatste 200 meter een versnelling die de concurrentie te machtig was. De Keniaan Ronald Kwemoi liep naar het zilver en de Amerikaan Grant Fisher greep het brons.

Foppen had hulp van de jury nodig om in de finale te mogen starten. Hij was woensdag in zijn serie in het zicht van de finish over drie voor hem vallende atleten gebuiteld en zat daardoor niet bij de eerste acht. De val was buiten zijn schuld, dus voegde de wedstrijdleiding hem alsnog toe aan de finale.

Kramp

Meedoen voelde voor Foppen al als een overwinning, want bij de Spelen in Tokio moest hij in zijn serie na 4 kilometer uitstappen met kuitkramp. In de finale streed hij dapper mee in de voorste groep, maar tegen het einde van de race kwam hij snelheid te kort en raakte hij achterop.

Zijn beste resultaat op een titeltoernooi blijft de vijfde plaats op de 5000 meter bij de EK in 2022.