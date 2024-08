Boksster Khelif dient na goud klacht in tegen online intimidatie

PARIJS (ANP/AFP) - Boksster Imane Khelif heeft in Frankrijk een juridische klacht ingediend tegen online intimidatie. Dat zei de advocaat van de Algerijnse zaterdag.

Khelif, die zich vrijdag verzekerde van een gouden medaille, was de voorbije weken bij de Spelen verwikkeld in een grote gendercontroverse. Vorig jaar op het WK in New Delhi stelde de internationale boksbond IBA dat Khelif niet door een gendertest kwam omdat ze een, voor een vrouw, te hoge testosteronspiegel had. Daarop werd de Algerijnse gediskwalificeerd. De resultaten van de test zijn niet openbaar gemaakt.

Doordat het Internationaal Olympisch Comité de IBA door een bestuurlijk schandaal niet meer erkent, organiseert het olympisch comité het olympisch bokstoernooi tegenwoordig zelf. Daardoor kon Khelif op de Spelen wel meedoen.

"Khelif heeft besloten een nieuwe strijd te beginnen, een strijd voor gerechtigheid, waardigheid en eer," aldus advocaat Nabil Boudi in een verklaring, waarin hij zei dat Khelif de klacht had ingediend tegen "ernstige online intimidatie, bij de aanklagers van Parijs".