Formule 1-renstal Haas legt Bearman vast voor 2025

KANNAPOLIS (ANP) - Het Formule 1-team Haas heeft de Britse coureur Oliver Bearman vastgelegd als rijder vanaf 2025. De 19-jarige rijder ondertekende een meerjarig contract bij de Amerikaanse renstal. Hij vervangt de Duitser Nico Hülkenberg die na dit seizoen vertrekt naar het team van Sauber.

Bearman maakte eerder dit seizoen zijn F1-debuut in de Grote Prijs van Saudi-Arabië voor Ferrari, toen hij Carlos Sainz verving. Hij eindigde als zevende.

"Het is lastig onder woorden te brengen hoeveel dit voor mij betekent", reageerde Bearman via Haas. "Het maakt me zo enorm trots om hardop te kunnen zeggen dat ik een F1-coureur word voor Haas. Om een van de weinige mensen te zijn die kan doen waar ik als kind al van droomde, is echt ongelooflijk."