Formule 1-team Cadillac heeft ervaren Bottas en Pérez op het oog

FISHERS (ANP) - Het ziet ernaar uit dat twee veteranen volgend jaar hun comeback maken in de Formule 1. Het Amerikaanse Cadillac lijft volgens doorgaans goed ingevoerde autosportmedia de Fin Valtteri Bottas en de Mexicaan Sergio Pérez in. Het team zal naar verwachting zeer binnenkort de aanstelling bevestigen. Cadillac maakt in 2026 als elfde team zijn entree in de koningsklasse van de autosport.

Bottas en Pérez hebben gezamenlijk al meer dan vijfhonderd grands prix gereden. Beide coureurs zijn 35 jaar. De Fin won in zijn carrière tien keer een grand prix. Hij reed in 2024 in zijn laatste actieve jaar voor Sauber. Dit jaar fungeert Bottas als reserve bij Mercedes, het team waar hij zijn beste jaren beleefde.

Pérez zal ook na een jaar afwezigheid terugkeren. Hij moest eind 2024 na een turbulent seizoen afscheid nemen als teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. De Mexicaan won in zijn carrière zes keer een grand prix. Hij racete ook voor Sauber, McLaren en Force India in de Formule 1.