Frankrijk opent onderzoek naar 'internethaat' boksster Khelif

PARIJS (ANP/AFP) - Frankrijk maakt serieus werk van de klacht over 'internethaat' van de Algerijnse olympisch kampioene boksen Imane Khelif. De afdeling tegen onlinehaat van het Openbaar Ministerie is een onderzoek gestart.

Khelif werd er tijdens de Spelen van beschuldigd dat ze een man was en naar aanleiding daarvan werd ze op sociale netwerken beledigd en beschimpt. Volgens haar advocaat staan in de aanklacht onder anderen de namen van techmagnaat Elon Musk en schrijfster J. K. Rowling (Harry Potter), die de Algerijnse ook hadden aangevallen.

De boksster raakte ongewild betrokken in een publieke discussie over haar sekse. Vorig jaar werd ze geweerd van het WK in New Delhi. De internationale boksbond IBA stelde dat Khelif niet door een gendertest was gekomen. Ze zou voor een vrouw een te hoge testosteronspiegel hebben. De organisatie van de Olympische Spelen erkent de IBA niet en gaf Khelif toestemming mee te doen aan het olympisch toernooi in de klasse tot 66 kilogram. Volgens IOC-baas Thomas Bach was er geen enkele twijfel over het vrouw-zijn van de Algerijnse.

"Khelif heeft besloten een nieuwe strijd te beginnen, een strijd voor gerechtigheid, waardigheid en eer", gaf haar advocaat Nabil Boudi als toelichting bij de klacht tegen 'digitaal lynchen' die hij indiende nadat de boksster goud had gewonnen. De Franse aanklager kondigde woensdag een onderzoek aan wegens "cyberintimidatie op basis van geslacht, publieke belediging op basis van geslacht, publiek aanzetten tot discriminatie en publieke belediging op basis van afkomst."