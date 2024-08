“Het spijt me echt”: halverwege de vlucht kondigt de piloot aan dat hij niet weet hoe hij het vliegtuig moet landen

Stel je voor: Je stapt in het vliegtuig en alles gaat goed. Dan waarschuwt je piloot je plotseling dat hij niet weet hoe hij het vliegtuig moet landen. Dit is precies wat er gebeurde op donderdag 8 augustus 2024 tijdens een vlucht van San Francisco naar Jackson Hole, in de Verenigde Staten. BMTF vrtelt het verhaal en een passagier op het sociale netwerk Reddit vult de detals in. .

Laatstgenoemde vertelt dat hun piloot een verrassende mededeling aan hen deed toen het vliegtuig dichtbij zijn bestemming was. 'Het spijt me echt, maar aangezien ik niet over de kwalificaties beschikt om in Jackson Hole te landen, moeten we uitwijken naar Salt Lake City. We houden jullie op de hoogte van de vervolgstappen ”, legde hij hen uit, aldus de passagier.

Het toestel landde inderdaad in Salt Lake City, Utah. Maar volgens getuigenissen wachtten alle passagiers meer dan een uur totdat een nieuwe piloot het overnam en hen naar Jackson Hole bracht. Toen ze op hun oorspronkelijke bestemming aankwamen, was hun vlucht van Alaska Airlines, uitgevoerd door SkyWest, drie uur te laat.