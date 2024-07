Franse minister meldt aanhoudingen rond terreurdreiging OS

PARIJS (ANP) - De afgelopen dagen zijn enkele mensen aangehouden omdat ze mogelijk plannen maakten om aanslagen op de Olympische Spelen in Frankrijk te plegen. Dit zei de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin in een interview met BFMTV. Hij noemt de dreiging van terrorisme "zeer sterk".

Volgens hem is geen ruchtbaarheid aan de aanhoudingen gegeven, omdat er verkiezingen zijn in het land. Zondag is de tweede ronde van de parlementsverkiezingen. Darmanin zei dat er op verscheidene plekken mensen zijn opgepakt zonder dit verder toe te lichten.