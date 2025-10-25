ECONOMIE
Franse renner Cosnefroy voor twee jaar naar UAE Team Emirates

Sport
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 13:30
anp251025082 1
ABU DHABI (ANP/BELGA) - De Franse wielrenner Benoît Cosnefroy rijdt de komende twee jaar voor UAE Team Emirates, de ploeg van wereldkampioen Tadej Pogacar. De 30-jarige klimmer vertrekt na tien jaar bij Decathlon AG2R, waar hij sinds zijn debuut in 2016 voor reed.
UAE ziet Cosnefroy vooral als toegevoegde waarde in lastige eendagskoersen. "Ik beschouw dit als de juiste uitdaging voor mij op dit moment in mijn carrière. Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk en kan niet wachten om te koersen met mijn nieuwe teamgenoten", reageerde de Fransman.
Cosnefroy won vorig seizoen de Brabantse Pijl. Eerder werd hij tweede in de Amstel Gold Race (2022) en de Waalse Pijl (2020).
