Doden en gewonden bij Russische aanvallen op Kyiv

Samenleving
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 14:17
anp251025085 1
KYIV (ANP/RTR) - Bij Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv vrijdagnacht zijn zeker twee doden gevallen, meldt premier Joelia Svyrydenko op X. Dertien anderen raakten gewond. Volgens de premier zijn onder andere appartementencomplexen en een kleuterschool beschadigd.
Ook in de rest van Oekraïne werden aanvallen uitgevoerd, zoals in Dnipro en Charkiv. "Deze aanvallen waren opnieuw gericht op onze civiele en energie-infrastructuur", aldus Svyrydenko. Ze schrijft dat Rusland nu een humanitaire ramp in Oekraïne probeert te veroorzaken "die samenvalt met de winter".
Russische bombardementen zorgden er eerder voor dat Oekraïne tijdens de koude wintermaanden met stroomuitval te maken kreeg. Premier Dick Schoof zei vrijdag nog dat andere landen de komende tijd veel meer steun moeten gaan leveren om het land de winter door te helpen.
