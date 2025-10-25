ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bankpresident waarschuwt voor te hoog Frans begrotingstekort

Economie
door anp
zaterdag, 25 oktober 2025 om 13:10
anp251025081 1
PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De president van de Franse centrale bank waarschuwt parlementariërs het begrotingstekort voor 2026 niet te hoog te laten oplopen. Volgens François Villeroy de Galhau zou het niet hoger mogen uitvallen dan 4,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Anders is Frankrijk niet in staat zijn groeiende schuldenlast aan te pakken, heeft hij gezegd tegen de krant La Croix.
In het Franse parlement wordt gepraat over een ontwerpbegroting met een streefcijfer voor een tekort van 4,7 procent. Maar het is nog niet zeker of die begroting op voldoende steun kan rekenen. Premier Sébastien Lecornu heeft gezegd dat het uiteindelijke doel volgens hem binnen de 5 procent moet liggen, terwijl hij naar een compromis zoekt met oppositiepartijen.
Volgens het Franse centralebankhoofd is het absoluut noodzakelijk dat het tekort tussen nu en 2029 naar 3 procent zakt. "Dit betekent een maximaal tekort van 4,8 procent volgend jaar om een kwart van het traject af te leggen."
loading

POPULAIR NIEUWS

2B061311-8E76-4861-9C81-C8155CDDCC32-958x593

Welke steden hebben het meest te lijden onder massatoerisme? De nummer 1 zal je verbazen (of niet)

shutterstock_2287651373

Mensen met hoge emotionele intelligentie zeggen dit elke dag

ANP-540087103

Peilingen na SBS6-debat: wie won, wie verloor en wat verandert er echt?

ANP-540143866

Twee dingen die een liefhebbende partner nooit doet

ANP-88945099

Wolven zijn toch niet zo goed voor het ecosysteem als gedacht: onderzoek onderuitgehaald

images_343935847f2362ac70a0d69575535a31

Vermiste Tijn dood gevonden, mannen verdacht van moord/doodslag

Loading