Bankpresident waarschuwt voor te hoog Frans begrotingstekort

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - De president van de Franse centrale bank waarschuwt parlementariërs het begrotingstekort voor 2026 niet te hoog te laten oplopen. Volgens François Villeroy de Galhau zou het niet hoger mogen uitvallen dan 4,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Anders is Frankrijk niet in staat zijn groeiende schuldenlast aan te pakken, heeft hij gezegd tegen de krant La Croix.

In het Franse parlement wordt gepraat over een ontwerpbegroting met een streefcijfer voor een tekort van 4,7 procent. Maar het is nog niet zeker of die begroting op voldoende steun kan rekenen. Premier Sébastien Lecornu heeft gezegd dat het uiteindelijke doel volgens hem binnen de 5 procent moet liggen, terwijl hij naar een compromis zoekt met oppositiepartijen.

Volgens het Franse centralebankhoofd is het absoluut noodzakelijk dat het tekort tussen nu en 2029 naar 3 procent zakt. "Dit betekent een maximaal tekort van 4,8 procent volgend jaar om een kwart van het traject af te leggen."