Fransman Magnier sprint naar derde etappezege in Giro d'Italia

PIEVE DI SOLIGO (ANP) - Paul Magnier heeft zijn derde ritzege in de Giro d'Italia geboekt. De Franse sprinter van Soudal Quick-Step was na 171 kilometer tussen Fai della Paganella en Pieve di Soligo de beste in de sprint van een grote groep. Magnier bleef de Italianen Edoardo Zambanini en Jonathan Milan voor.

Magnier won eerder de eerste en derde etappe in deze Giro, die werden verreden in Bulgarije. Voor de Franse sprinter was het zijn vijfde overwinning in 2026.

De roze trui blijft in het bezit van de Deen Jonas Vingegaard. De kopman van Visma - Lease a Bike heeft 4.03 minuten voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Nederlander Thymen Arensman staat derde. Vrijdag volgt een bergetappe.

Kopgroep

Vier renners vormden de kopgroep in de rit met enkele kleine beklimmingen, waarbij het wachten was op de korte steile slotklim Muro di Ca' del Poggio. Veel ruimte kreeg het viertal dan ook niet. Op 11 kilometer van de streep werd de Belg Jonas Geens als laatste van de vluchters ingerekend.

Op de klim viel Afonso Eulálio aan, maar de voormalig rozetruidrager, die eerder in de rit nog ten val was gekomen, kwam niet weg. De huidige rozetruidrager Vingegaard haalde hem op de top bij. Een groep van met name klassementsrenners had een kleine voorsprong op een eerste peloton, waarin ook een aantal sprinters zat. Die groep keerde terug, maar moest de ontsnapte Eulálio en de Noor Johannes Kulset nog terughalen.

In de slotkilometer bracht de Belg Jasper Stuyven zijn teamgenoot Magnier goed naar voren. Toen die zijn sprint aanging, hoefde hij zijn voorsprong op Zambanini en Milan alleen maar vast te houden.