ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Fransman Magnier sprint naar derde etappezege in Giro d'Italia

Sport
door anp
donderdag, 28 mei 2026 om 17:55
anp280526189 1
PIEVE DI SOLIGO (ANP) - Paul Magnier heeft zijn derde ritzege in de Giro d'Italia geboekt. De Franse sprinter van Soudal Quick-Step was na 171 kilometer tussen Fai della Paganella en Pieve di Soligo de beste in de sprint van een grote groep. Magnier bleef de Italianen Edoardo Zambanini en Jonathan Milan voor.
Magnier won eerder de eerste en derde etappe in deze Giro, die werden verreden in Bulgarije. Voor de Franse sprinter was het zijn vijfde overwinning in 2026.
De roze trui blijft in het bezit van de Deen Jonas Vingegaard. De kopman van Visma - Lease a Bike heeft 4.03 minuten voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. De Nederlander Thymen Arensman staat derde. Vrijdag volgt een bergetappe.
Kopgroep
Vier renners vormden de kopgroep in de rit met enkele kleine beklimmingen, waarbij het wachten was op de korte steile slotklim Muro di Ca' del Poggio. Veel ruimte kreeg het viertal dan ook niet. Op 11 kilometer van de streep werd de Belg Jonas Geens als laatste van de vluchters ingerekend.
Op de klim viel Afonso Eulálio aan, maar de voormalig rozetruidrager, die eerder in de rit nog ten val was gekomen, kwam niet weg. De huidige rozetruidrager Vingegaard haalde hem op de top bij. Een groep van met name klassementsrenners had een kleine voorsprong op een eerste peloton, waarin ook een aantal sprinters zat. Die groep keerde terug, maar moest de ontsnapte Eulálio en de Noor Johannes Kulset nog terughalen.
In de slotkilometer bracht de Belg Jasper Stuyven zijn teamgenoot Magnier goed naar voren. Toen die zijn sprint aanging, hoefde hij zijn voorsprong op Zambanini en Milan alleen maar vast te houden.
loading

POPULAIR NIEUWS

220669059_m

Vanaf deze leeftijd ga je aan je lichaam zien dat je rookt en drinkt

anp280526003 1

ING trapt niet in de praatjes dat de fatbike verboden wordt en geeftmiljoenenfinanciering aan fatbike producent

236598891_m

Essent verhoogt stilletjes je rekening per 1 juli – zóveel betaalt je gezin straks extra

147395031_m

Airco jaagt stroomprijs naar recordniveau: wie vanavond de airco aanzet, betaalt de hoofdprijs

Scherm­afbeelding 2026-05-28 om 06.18.03

Leontine Ruiters en haar dochter Jada Borsato zijn zondag op Ibiza betrokken geraakt bij een ernstig auto-ongelu

anp280526074 1

Honderden goudstaven gevonden in huis voormalige CIA-functionaris

Loading