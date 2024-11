Fritz verslaat De Minaur op ATP Finals en moet afwachten

TURIJN (ANP) - De Amerikaanse tennisser Taylor Fritz heeft op de ATP Finals in Turijn zijn laatste groepswedstrijd in drie sets gewonnen van Alex de Minaur uit Australië. Het werd 5-7 6-4 6-3 voor Fritz, die nu moet hopen op een zege van Jannik Sinner op Daniil Medvedev om de halve finales te bereiken. Door de overwinning van Fritz is Sinner al zeker van een plek bij de laatste vier.

Fritz maakte het na twee uur en acht minuten af met een lovegame. Hij besloot het duel met een ace, zijn zesde van de wedstrijd. Fritz plaatste in de tweede set bij 5-4 de beslissende break en drukte in de derde set door.

Voor Fritz, de nummer 5 van de wereld, is het zijn tweede deelname aan het eindejaarstoernooi. In 2022 behoorde hij ook tot de beste acht spelers van het jaar. De Minaur maakte zijn debuut op de ATP Finals.

Medvedev kan alleen nog de halve eindstrijd bereiken als hij in twee sets weet te winnen van Sinner. Die wedstrijd begint om 20.30 uur. "Ik ga de score zeker bijhouden", zei Fritz (27) na afloop op de baan. "Als ik alsnog word uitgeschakeld, dan is dat een enorme teleurstelling. Ik heb namelijk alleen van de beste speler ter wereld verloren." Fritz verloor van Sinner, maar won van Medvedev.