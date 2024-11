Schokkende obesitascijfers: overal ter wereld neemt het aantal veel te dikke mensen nog steeds toe

In Nederland is het aantal mensen met obesitas in veertig jaar tijd verdrievoudigd. Begin jaren 80 was 5 procent van de bevolking veel te zwaar, in 2023 was dat 16 procent. In grote delen van de wereld vond eenzelfde ontwikkeling plaats.

In de meeste OESO-landen (een samenwerkingsverband van 38 rijkere landen) is meer dan de helft van de volwassenen te zwaar of obees. De Verenigde Staten spannen de kroon: daar heeft iets meer dan een derde van de mensen obesitas. Ook in Chili en het Verenigd Koninkrijk ligt het percentage met zo'n 26 procent nog ruimschoots boven dat in Nederland. Zuid-Korea staat er het beste voor: slechts 4,9 procent van de mensen heeft obesitas, oftewel een BMI van boven de 30.

Ernstig overgewicht heeft allerlei gevolgen. Zo vergroot het de kans op hart- en vaatziekten, verschillende vormen van kanker en diabetes. Het aantal diabetespatiënten is dan ook sterk stijgende. Op dit moment heeft zo'n 10,5 procent van de wereldbevolking diabetes, oftewel 537 miljoen mensen tussen de 20 en 79 jaar. De verwachting is dat dit aantal verder oploopt tot 12,2 procent in 2045, wat neerkomt op 787 miljoen mensen.