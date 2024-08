Geen banieren bij Grand Prix in Zandvoort om harde wind

ZANDVOORT (ANP) - In Zandvoort staan op weg naar het Formule 1 circuit geen banieren vanwege de harde wind, vertelt burgemeester David Moolenburgh. De grote staande vlaggen kunnen eventueel later nog geplaatst worden. Ook is een aantal tenten nog niet opgebouwd. Als de wind gaat liggen, worden sommige tenten alsnog opgebouwd, aldus de burgemeester.

Tot vrijdagmiddag 15.00 uur geldt code geel in het kustgebied om windstoten tot wel 90 kilometer per uur. Indien het reuzenrad door de wind in de problemen komt, kunnen bakjes uit de attractie worden gehaald.