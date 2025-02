Geen vrouwen in top 100 best betaalde sporters, Verstappen wel

LOS ANGELES (ANP) - Er staan geen vrouwen bij de honderd best betaalde sporters van het jaar 2024. Cristiano Ronaldo is de onbetwiste aanvoerder van de ranglijst met een geschat inkomen van 260 miljoen dollar, omgerekend 250 miljoen euro.

Max Verstappen is met 72 miljoen euro de nummer 18 en de enige Nederlander op de lijst van de in sportindustrie gespecialiseerde Amerikaanse nieuwssite Sportico. De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 staat nog boven zijn rivaal Lewis Hamilton (22e met 57,6 miljoen euro).

Tennisster Coco Gauff was vorig jaar met ruim 29 miljoen euro de best betaalde sportvrouw, maar daarmee verdiende ze nog altijd veel minder dan American football-speler Daniel Jones van de Minnesota Vikings, die op plaats honderd staat met 36 miljoen euro.

Basketballers

De top honderd bestaat vooral uit basketballers uit de NBA, American footballers uit de NFL, golfers en voetballers. Basketballer Stephen Curry (Golden State Warriors) staat op de tweede plaats met 147 miljoen euro, bokser Tyson Fury derde met 140 miljoen euro. Opvallend is het grote verschil met Ronaldo, die 100 miljoen euro meer verdient bij zijn club Al-Nassr uit Saudi-Arabië.

De inkomsten bestaan uit salaris, prijzengeld en sponsorinkomsten. In totaal verdienden de honderd beste betaalde sporters in 2024 gezamenlijk 6 miljard euro.