Gehrels benoemd tot voorzitter raad van commissarissen Ajax

AMSTERDAM (ANP) - Carolien Gehrels is tijdens een buitengewone vergadering van aandeelhouders benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen van Ajax. De 57-jarige voormalig wethouder van Amsterdam is de opvolger van Michael van Praag, die maandag is afgetreden.

De benoeming van Gehrels was geen verrassing meer, want ze was de enige overgebleven kandidaat voor de belangrijke positie bij de beursgenoteerde Eredivisieclub, die dankzij een zege zondag op Fortuna Sittard na ruim twee jaar weer koploper is. Gehrels benoeming geldt voor de periode tot en met de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2028.