Giele op WK met persoonlijk record naar halve finales 50 vlinder

SINGAPORE (ANP) - Zwemster Tessa Giele heeft zich bij de wereldkampioenschappen in Singapore geplaatst voor de halve finales op de 50 meter vlinderslag. De 22-jarige Nederlandse deed dat in een persoonlijk record van 25,65 seconden. Daarmee ging ze als tiende door naar de halve finales. Het persoonlijk record van Giele stond op 25,67.

Maaike de Waard slaagde er op dezelfde afstand met 26,20 seconden niet in de halve finales te bereiken. Ook Nyls Korstanje en Renzo Tjon-A-Joe strandden voortijdig. Korstanje noteerde in de series van de 100 meter vlinderslag een tijd van 51,67 en werd daarmee twintigste. Tjon-A-Joe werd op de 50 meter vrije slag 22e in een tijd van 22,06 seconden.