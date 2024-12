Giele zwemt bij WK kortebaan Nederlands record 100 meter vlinder

BOEDAPEST (ANP) - Tessa Giele heeft bij de wereldkampioenschappen kortebaan het Nederlands record op de 100 meter vlinderslag verbeterd. De 22-jarige zwemster noteerde in de series een tijd van 55,71 seconden. Daarmee ging ze als tweede door naar de halve finales later op vrijdag.

Het Nederlandse record was in handen van Inge Dekker, die precies vijftien jaar geleden in Istanbul tot 55,74 kwam. Het is voor Giele de eerste keer dat ze een Nederlands record op haar naam heeft staan.

De Amerikaanse Gretchen Walsh noteerde in de series in Boedapest een nieuw wereldrecord van 53,24.