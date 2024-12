Glory bevestigt rentree van kickbokser Ben Saddik

AMSTERDAM (ANP) - Kickbokser Jamal Ben Saddik maakt in februari zijn rentree bij Glory. De kickboksorganisatie bevestigt dat de 34-jarige Belgische Marokkaan, in het verleden een uitdager van wereldkampioen Rico Verhoeven, weer in actie komt. De tegenstander en de precieze datum van het gevecht worden later bekendgemaakt.

Ben Saddik werd dit jaar geschorst na een positieve dopingtest. Die schorsing loopt in januari af. Ook zat de kickbokser een schorsing van een half jaar uit voor een trappende beweging naar Verhoeven, na afloop van de wedstrijd van Verhoeven tegen Nabil Khachab op 9 maart in Arnhem.

De kickbokser heeft een strafzaak tegen zich lopen. Ben Saddik werd veroordeeld tot veertig maanden gevangenisstraf voor witwassen en oplichting in Nederland. Tegen die straf is hij in beroep gegaan. De kickbokser werd in het voorjaar ook nog geopereerd aan schildklierkanker.