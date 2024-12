Turks zoekteam naar Syrische gevangenis

DAMASCUS (ANP/AFP) - Turkse reddingswerkers zijn begonnen met het doorzoeken van de beruchte Saydnaya-gevangenis in Syrië. Reddingsdienst AFAD meldt dat het een team van bijna tachtig mensen heeft gestuurd om te kijken of er nog mensen vastzitten.

De gevangenis bij Damascus staat bekend om ernstige mensenrechtenschendingen, zoals martelingen en buitenrechtelijke executies. Mensenrechtenorganisatie Amnesty International heeft Saydnaya omschreven als een "slachthuis voor mensen".

Gevangenen kwamen vrij toen opstandelingen het regime van leider Bashar al-Assad ten val brachten. Er was toen onduidelijk of ook nog mensen vastzaten in cellen die ondergronds verstopt zitten.

Verborgen ruimtes

Reddingswerkers van de Syrische Witte Helmen hebben de gevangenis ook al doorzocht. Zij hebben hun zoekactie inmiddels afgesloten omdat ze niemand meer konden vinden.

Bij zoekacties waren al gaten in muren geslagen om verborgen ruimtes te kunnen vinden. Het team van AFAD gaat volgens Turkse media aan de slag met geavanceerde apparatuur.