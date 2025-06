Golfer Huizing 'heel blij' met prestaties op KLM Open

BADHOEVEDORP (ANP) - Daan Huizing kijkt met een trots gevoel terug op zijn prestaties op het KLM Open in Badhoevedorp, waar hij met de negentiende plaats de beste Nederlander werd. "Dat zat de laatste tijd ook in mijn hoofd. Als je dan niet wint, dan wil je dat op zijn minst een keer worden", zei de 34-jarige golfer op The International.

Huizing stond vrijwel de hele dag in de top 10, maar na een dubbele bogey op zijn voorlaatste hole zakte hij weg. Toch overheerste na afloop het positieve gevoel. "Er zijn veel goede dingen om op terug te kijken", vertelde hij. "Al had ik natuurlijk wel wat meer gewild vandaag. Je bent er de hele dag heel dichtbij en je speelt goed. Maar een paar balletjes links, een paar balletjes rechts en pech op 17, dat telt allemaal op."

"Ik ben echter heel blij met wat ik heb laten zien en heb echt genoten van de baan en het toernooi. Het is altijd extra mooi om hier te spelen, dus ik ben erg blij dat ik er weer van het begin tot het eind bij heb kunnen zijn", aldus Huizing.