Golfer Luiten krijgt gelijk van de rechter: toch naar Spelen

ARNHEM (ANP) - Golfer Joost Luiten heeft in een kort geding tegen sportkoepel NOC*NSF afgedwongen dat hij toch mag deelnemen aan de Olympische Spelen in Parijs. Luiten reageerde verheugd op het nieuws. "Ik heb gewonnen, op alle fronten", zei hij dinsdag tegen het ANP.

De rechter heeft NOC*NSF opgedragen om Luiten dinsdagmiddag voor 17.00 uur in te schrijven bij de Internationale Golf Federatie (IGF) op straffe van een dwangsom van 50.000 euro. De sportkoepel laat via een woordvoerder weten dat ze dit gaat doen. "Als we vervolgens van de IGF een bevestiging hebben gekregen gaan we Luiten aanmelden bij het Internationaal Olympisch Comité."

De rechter in Arnhem heeft aangegeven dat Luiten, zesvoudig winnaar op de European Tour, met terugwerkende kracht heeft voldaan aan de nationale kwalificatie-eisen die eind vorig jaar zijn versoepeld.

NOC*NSF gaat nu in samenwerking met de Nederlandse Golf Federatie (NGF) onderzoeken of ook Darius van Driel en Dewi Weber in aanmerking komen voor olympische deelname.