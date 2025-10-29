ECONOMIE
Golficoon Woods speelt niet in eigen Hero World Challenge

Sport
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 20:13
ALBANY (ANP/RTR) - Golfer Tiger Woods ziet definitief af van deelname aan de Hero World Challenge, het toernooi dat hij begin december zelf organiseert op de Bahama's. Zijn naam ontbreekt op de laatste deelnemerslijst.
Er was een kleine hoop dat de vijftienvoudig majorwinnaar voldoende hersteld zou zijn van een hernia-operatie in oktober, maar dit is niet het geval. De 49-jarige Woods was ook nog herstellende van een gescheurde achillespees en een eerdere rugoperatie, waardoor hij al meer dan een jaar geen officiële wedstrijd meer heeft gespeeld. Het laatste toernooi waarin hij optrad, was het Brits Open in 2024.
De Hero World Challenge is een liefdadigheidstoernooi ten bate van Woods' eigen foundation.
