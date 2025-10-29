ECONOMIE
Noorse moskee-aanvaller opnieuw veroordeeld tot 21 jaar cel

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 20:15
anp291025267 1
OSLO (ANP/DPA) - De man die zes jaar geleden een aanslag wilde plegen in een moskee in Noorwegen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 jaar. Hij kreeg die straf in 2020 ook al, maar de zaak moest opnieuw worden behandeld nadat een deskundige twijfels had geuit over zijn mentale gesteldheid tijdens de misdaad.
De destijds 21-jarige man opende het vuur in de moskee, maar doodde niemand. Hij werd overmeesterd door mensen in het islamitische gebedshuis voordat hij mensen kon raken. De politie trof daarna in het huis van zijn ouders wel het lijk van zijn 17-jarige stiefzus aan. Hij had haar vermoord voordat hij vertrok naar de moskee in Bærum, ten westen van Oslo.
De advocaten van de man betoogden dat hij die dag psychotisch was en dat hij inmiddels afstand zou hebben genomen van zijn rechtsextremistische en islamofobe gedachtegoed. De rechter oordeelt nu dat hij wel degelijk bij volle verstand was toen hij zijn stiefzus doodde en de aanslag wilde plegen. Hij is veroordeeld voor moord en terrorisme.
