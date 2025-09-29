ECONOMIE
Griekspoor beëindigt alweer samenwerking met coach Vliegen

door anp
maandag, 29 september 2025 om 18:04
DEN HAAG (ANP) - Tallon Griekspoor gaat op zoek naar een nieuwe coach. De tennisser heeft de samenwerking met de Belgische coach Kristof Vliegen na drie maanden weer stopgezet, bevestigt Vliegen.
De twee werkten sinds juni weer samen, nadat ze eind oktober afscheid van elkaar hadden genomen. Vliegen begeleidde Griekspoor eerder als jeugdspeler. De oud-prof werd eind 2022 opnieuw zijn coach, als opvolger van Raemon Sluiter. Kort na zijn aanstelling veroverde Griekspoor zijn eerste ATP-titel in het Indiase Pune. In de zomer van 2023 was hij ook de beste op het grastoernooi van Rosmalen.
Griekspoor kent een moeizame zomer. Na zijn winst op het grastoernooi van Mallorca wist hij alleen tijdens het toernooi in het Zweedse Bastad één partij te winnen. Op Wimbledon en de US Open verloor hij in de eerste ronde en op vier andere ATP-toernooien ook.
