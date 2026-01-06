Vorige partner van B&B Vol Liefde-kandidate Eline Veldhuizen werd geliquideert

De nieuwe B&B Vol Liefde -kandidate Eline Veldhuizen (37), die komende zomer mogelijk in het zesde seizoen van de RTL4-datingshow te zien is, blijkt een ernstig liefdesdrama te hebben meegemaakt. Haar grote liefde E lco Gjältema werd in 2016 op 36-jarige leeftijd bij haar auto in Amsterdam geliquideerd, vermoedelijk vanwege een mislukt drugstransport waarbij hij betrokken zou zijn geweest.​

Veldhuizen, die inmiddels op Aruba een bed & breakfast runt, vertelt in de aftrapuitzending dat zij al bijna negen jaar vrijgezel is en dat zij het „met niemand meer zo heeft gevoeld” als met Elco, die volgens haar een jongen „met een hart van goud” was. Uit politieonderzoek en eerdere reconstructies van misdaadjournalist Hendrik Jan Korterink komt echter naar voren dat Elco actief was in het criminele circuit en betrokken raakte bij hennepteelt en internationale soft- en harddrugstransporten, waarbij hij schulden en conflicten zou hebben opgebouwd.​ ( De moord op Elco Gjaltema zit niemand lekker)

De liquidatie wordt gezien als een doelgerichte actie door een professionele organisatie; de vluchtauto werd uitgebrand teruggevonden en er zijn aanwijzingen dat meerdere criminele groepen door een onderschept transport hun drugs kwijt raakten. Vier jaar na de moord vertrok Veldhuizen naar Aruba om een nieuwe start te maken, waar zij nu meerdere B&B-appartementen exploiteert en via B&B Vol Liefde opnieuw hoopt een partner te vinden.​