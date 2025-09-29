ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Bijna 7000 boetes bij uitstootvrije zones in eerste maand

Samenleving
door anp
maandag, 29 september 2025 om 17:59
anp290925126 1
DEN HAAG (ANP) - Gemeenten hebben in juli ongeveer 6800 boetes uitgedeeld aan ondernemers die uitstootvrije zones tegen de regels zijn binnengereden. Dat blijkt uit cijfers die demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu) maandag met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Rotterdam en Den Haag hebben de meeste boetes gegeven, respectievelijk 3037 en 1279 stuks.
Ondernemers met de meest vervuilende bedrijfswagens mogen een handvol binnensteden sinds begin dit jaar niet meer in. Stapsgewijs worden steeds meer voertuigen geweerd, tot in 2030 alleen nog bedrijfswagens op elektriciteit of waterstof in deze zogeheten zero-emissiezones mogen rondrijden. Bedrijven kunnen ook uitzonderingen krijgen, bijvoorbeeld omdat het stroomnet vol is.
In het eerste halfjaar zijn alleen nog waarschuwingen gegeven. In juli zijn de eerste gemeenten begonnen met de boetes.
VVD-staatssecretaris Aartsen schrijft dat de invoering van de zones "rustig" verloopt. De cijfers per gemeente zijn moeilijk met elkaar te vergelijken omdat de situaties lokaal verschillen. "Zo spelen omvang van een zone en de periode tussen het versturen van waarschuwingsbrieven of boetes een rol."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

anp280925101 1

Vance: VS overwegen Tomahawk-raketten voor Oekraïne

ANP-430264995 (2)

5 bestemmingen waar het nog heerlijk weer is in de herfstvakantie

ANP-537468819

Hoe verder voor Carla Bruni nu haar grote liefde naar de gevangenis moet?

Loading