Bijna 7000 boetes bij uitstootvrije zones in eerste maand

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten hebben in juli ongeveer 6800 boetes uitgedeeld aan ondernemers die uitstootvrije zones tegen de regels zijn binnengereden. Dat blijkt uit cijfers die demissionair staatssecretaris Thierry Aartsen (Milieu) maandag met de Tweede Kamer heeft gedeeld. Rotterdam en Den Haag hebben de meeste boetes gegeven, respectievelijk 3037 en 1279 stuks.

Ondernemers met de meest vervuilende bedrijfswagens mogen een handvol binnensteden sinds begin dit jaar niet meer in. Stapsgewijs worden steeds meer voertuigen geweerd, tot in 2030 alleen nog bedrijfswagens op elektriciteit of waterstof in deze zogeheten zero-emissiezones mogen rondrijden. Bedrijven kunnen ook uitzonderingen krijgen, bijvoorbeeld omdat het stroomnet vol is.

In het eerste halfjaar zijn alleen nog waarschuwingen gegeven. In juli zijn de eerste gemeenten begonnen met de boetes.

VVD-staatssecretaris Aartsen schrijft dat de invoering van de zones "rustig" verloopt. De cijfers per gemeente zijn moeilijk met elkaar te vergelijken omdat de situaties lokaal verschillen. "Zo spelen omvang van een zone en de periode tussen het versturen van waarschuwingsbrieven of boetes een rol."