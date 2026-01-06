Zo voorkom je schade aan moderne en hybride auto's in de kou: "De eerste 15 minuten zijn cruciaal"

Moet je je auto in winterse omstandigheden nou laten warmdraaien of niet? Autofabrikanten propageren starten en meteen losgaan op het gaspedaal, ongeacht de kou. Maar wie het Duitse automagazine AutoBild leest, weet dat het verhaal iets minder simpel ligt. Volgens het blad is een koude start nog altijd de grootste bron van motorslijtage. Ook bij moderne en zelfs hybride auto’s.

Fabrikanten wijzen graag op efficiënte motoren, perfecte passing van onderdelen en geavanceerde oliën. Stationair warmdraaien zou bovendien slecht zijn voor het milieu. Dat klopt, maar daarmee is niet alles gezegd. AutoBild adviseert niet om minutenlang stil te staan met een ronkende motor, maar om de eerste kilometers bewust rustig te rijden; een cruciaal verschil.

Slijtage beperken

HLN-mobiliteitsexpert Brecht Vanhaelewyn begrijpt die nuance. „Moderne onderdelen zijn van hogere kwaliteit en passen beter in elkaar”, zegt hij. „Maar toch heeft AutoBild een punt. De motor op temperatuur laten komen blijft de beste manier om slijtage te beperken. Alleen: gewoon stilstaand laten draaien heeft weinig nut. Je produceert dan vooral uitstoot en de motor warmt er amper van op.”

Bij een koude start is motorolie dik en stroperig en bereikt die niet meteen alle onderdelen. Metalen zetten bovendien pas goed uit als ze warm zijn. „Warmdraaien betekent eigenlijk: de olie vloeibaar laten worden en de motoronderdelen op maat laten komen”, legt Vanhaelewyn uit. „Doe je dat niet, dan werk je met een motor waarvan de interne wrijving te groot is.” Dat merk je niet meteen, maar wel op de lange termijn.

Temperatuurmeter is verwarrend

Verwarrend is dat de temperatuurmeter iets anders suggereert. „Echt opwarmen duurt vijftien tot twintig minuten”, zegt Vanhaelewyn. „Pas dan zijn motor en versnellingsbak op temperatuur.” En ja, stationair draaien is slecht voor milieu en portemonnee, en in sommige landen zelfs beboet.

Bij hybrides wordt het ingewikkelder. „Die hoef je niet anders te behandelen dan een klassieke wagen”, zegt Vanhaelewyn over zelfopladende hybrides. Bij plug-inhybrides waarschuwt hij: „Rijd op koude dagen eerst in de hybride modus, zodat de motor rustig opwarmt voordat je volledig elektrisch verdergaat.”

Zelfs bij volledig elektrische auto’s moet je oppassen. „De eerste vijftien minuten niet te gek rijden is dus ook bij een elektrische auto verstandig.”