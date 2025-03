Griekspoor dendert door op tennistoernooi Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP) - Tallon Griekspoor heeft op het tennistoernooi van Indian Wells de vierde ronde bereikt. Na zijn stunt tegen de Duitser Alexander Zverev was de Noord-Hollander in de derde ronde ook te sterk voor de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard, de nummer 29 van de plaatsingslijst. De setstanden waren 7-6 (3) en 6-3.

Griekspoor kwam op een grandslamtoernooi nooit verder dan de derde ronde. In Indian Wells, een toernooi dat vaak wordt omschreven als het vijfde grand slam, strandde hij vorig jaar ook in de derde ronde. Zijn volgende tegenstander komt uit de partij tussen de Amerikaan Frances Tiafoe, de nummer 16 van de plaatsingslijst, en de Japanse qualifier Yosuke Watanuki.

Griekspoor versloeg in de eerste ronde de Serviër Miomir Kecmanovic in drie sets, waarna zijn sensationele zege volgde op Zverev, de nummer 2 van de wereld en bij afwezigheid van de geschorste Italiaan Jannik Sinner als eerste geplaatst in Indian Wells.

Eerste set

In de eerste set leverden beide spelers een keer hun opslaggame in. Twee dubbele fouten van de 21-jarige Mpetshi Perricard, vorig jaar al winnaar van de toernooien van Lyon en Basel, hielpen Griekspoor aan winst in de tiebreak van de eerste set. Een break in de vierde game bezorgde hem een 3-1-voorsprong in de tweede set. Die kwam in het verdere verloop van de partij in de Californische woestijn niet meer in gevaar. Na één uur en zestien minuten benutte hij zijn tweede matchpoint.

Griekspoor is de laatste weken aan een opmars bezig. Begin deze maand haalde de nummer 1 van Nederland in Dubai de halve finales. Met de zege in de derde ronde in Indian Wells verdient hij al meer dan 100.000 euro.