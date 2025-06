Griekspoor geeft op tegen Zverev in vierde ronde Roland Garros

PARIJS (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft opgegeven in de vierde ronde van Roland Garros. De 28-jarige Haarlemmer maakte in de tweede set van de partij tegen de als derde geplaatste Duitser Alexander Zverev bekend dat hij niet verder kon spelen door een buikspierblessure. Op dat moment leidde Zverev met 6-4 3-0.

Griekspoor vertelde in de persconferentie dat hij tijdens de warming-up de blessure opliep. "Daardoor kon ik niet voluit serveren en niet strijden op de manier zoals ik zou willen", zei hij. Het is volgens Griekspoor de eerste keer dat hij de buikspierblessure opliep. "Ik voelde het de laatste paar opslagen in de warming-up en heb nog een scan laten maken voorafgaand aan de wedstrijd. Daarop was niets te zien, maar dat is waarschijnlijk omdat het te snel is nadat het was gebeurd."

In de eerste set voelde Griekspoor zich nog best goed. "Ik kon alleen niet harder serveren dan 180 kilometer per uur en dat zakte naar 150", zei hij. "Ik heb het geprobeerd. Dit is een van de belangrijkste wedstrijden in mijn leven, op een prachtige baan tegen een opponent waartegen ik graag speel. Dus ik wilde het proberen, maar ik realiseerde me al snel dat het niet mijn dag ging worden."

Eerste keer vierde ronde

Het was voor Griekspoor de eerste keer dat hij de vierde ronde had bereikt van een grandslamtoernooi. De Nederlandse nummer 35 van de wereldranglijst vroeg nog om zijn fysiotherapeut, maar na kort overleg besloot hij te stoppen.

Nederlands beste tennisser was nog wel goed begonnen aan de partij. Hij won de eerste opslagbeurt van Zverev en liep uit naar 3-0. De Duitser won daarna echter vijf games op rij en pakte de set met 6-4. In de tweede set won Zverev ook meteen twee keer de opslagbeurt van Griekspoor, die niet in staat leek hard te kunnen serveren. De Duitser neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de partij tussen de Brit Cameron Norrie en de Serviër Novak Djokovic.