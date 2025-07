'Ik verloor 20.000 euro in een dag en had helemaal niks meer'

Grote bedragen inzetten op uitslagen van sportwedstrijden of bij het spelen van een potje roulette. Sinds de online gokmarkt in 2021 is gelegaliseerd, neemt het aantal mensen dat hulp zoekt voor een gokverslaving flink toe. Dat schrijft De Telegraaf. Onder hen bevinden zich ook steeds meer jongeren. "In een dag was ik 20.000 euro armer."

Op het eerste gezicht lijkt hij in zijn nette spijkerbroek en T-shirt een normale, doorsnee jongere. Maar schijn bedriegt. De 21-jarige Chris* heeft al heel wat meegemaakt in zijn leven. Zonder daarover te willen uitweiden, vertelt hij dat zijn jeugd allesbehalve gemakkelijk was. Omdat hij zich thuis niet veilig voelde, zocht hij naar manieren om te kunnen ontsnappen uit de realiteit.

Skins

Dus begint hij op zijn 13e op zijn slaapkamer met het spelen van een online gevechtsspel. "Binnen dat spel kon je met echt geld 'skins' kopen voor je wapen," zegt hij in De Telegraaf. "Daarmee veranderde bijvoorbeeld de kleur van je geweer." Die 'skins' zijn er in verschillende prijsklassen. Hoe duurder, hoe unieker. Nergens wordt ondertussen om zijn leeftijd gevraagd.

Het aantal mensen dat hulp zoekt voor een gokverslaving is de afgelopen drie jaar fors toegenomen. In 2022 meldden zich nog 1968 mensen bij een verslavingskliniek, in 2023 waren dat er al ruim 2708. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol en Drugs informatie Systeem (LADIS). Vooral het aantal jongeren tot 24 jaar stijgt opvallend snel.

Topje van de ijsberg

Volgens Ruth Peetoom, voorzitter van brancheorganisatie de Nederlandse ggz, is de oorzaak duidelijk. "In 2021 is de online gokmarkt gelegaliseerd”, zegt ze. "Sindsdien gokken meer mensen en komen er ook meer in de zorg terecht.” Toch ziet de verslavingszorg volgens haar slechts het topje van de ijsberg. "We weten dat in 2016 79.000 mensen gokverslaafd waren”, zegt zij. "Dat aantal is sindsdien alleen maar toegenomen.’’

Peetoom vindt dat gokbedrijven hun wettelijke zorgplicht niet serieus genoeg nemen. Ze houden nu elk hun eigen spelerdata bij, zonder samenhangend toezicht. "Dus koppel die accounts en zet daar toezicht op", zegt ze.

Gokken op 13-jarige leeftijd

Dat jongeren al vroeg in aanraking komen met gokken blijkt uit het verhaal van Chris. "Uiteindelijk heeft het me in drie jaar tijd zeker 2000 euro gekost”, vertelt hij. Vanaf zijn dertiende speelt hij in een zogenoemde ‘skins’ roulette. Later gaat hij gokken met cryptomunten. "Gemiddeld genomen vergokte ik zo de afgelopen jaren 500 tot 1000 euro per maand.’’

Het Trimbos Instituut maakt zich grote zorgen. "Deze bedrijven zitten in een concurrerende markt en willen er zoveel mogelijk geld aan verdienen’,’ zegt Tony van Rooij. Ondanks een verbod op fysieke en tv-reclames, blijven jongeren online kwetsbaar. "Dus is er altijd bijvangst.”

Kabinet wil eindelijk gaan ingrijpen

Om verdere schade te beperken, werkt het kabinet aan een verhoging van de minimumleeftijd naar 21 jaar voor risicovolle kansspelen. Volgens Peetoom is dat hard nodig. "Een derde van de gokverslaafden die hulp zoeken, lukt het niet om ervan af te komen. Begin er dus niet aan.”