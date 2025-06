Griekspoor hoopt met oog op grasseizoen dat blessure meevalt

PARIJS (ANP) - Tallon Griekspoor hoopt dat zijn buikspierblessure niet te ernstig is, met het oog op het naderende grasseizoen en het grastoernooi van Rosmalen. De 28-jarige Haarlemmer moest maandag in zijn partij tegen Alexander Zverev in de vierde ronde van Roland Garros door de in de warming-up opgelopen blessure opgeven in de tweede set.

"Ik hoop dat het niet te ernstig is, met mijn favoriete weken op gras die eraan komen, maar dat zal de tijd leren", keek Griekspoor vooruit op de persconferentie na zijn opgave in Parijs. "Het is nu nog te vroeg om er iets van te zeggen, maar het ziet er op dit moment niet goed uit."

Griekspoor komt normaal gesproken in actie op het Libéma Open, dat volgende week begint. De tennisser won het grastoernooi in 2023. "Ik heb het toernooi in eigen land volgende week, een van mijn favoriete toernooien dat ik in het verleden ook heb gewonnen. Nu moet ik eerst afwachten wat de uitslagen zijn en hoe ernstig het is. Dan zien we verder."