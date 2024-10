Griekspoor klopt Darderi in eerste ronde masterstoernooi Parijs

PARIJS (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor is doorgedrongen tot de tweede ronde van het masterstoernooi van Parijs. De Nederlandse nummer 39 van de wereld versloeg in zijn openingspartij Luciano Darderi uit Italië, de mondiale nummer 43. Het werd 6-3 6-4.

In de tweede ronde van het indoortoernooi treft Griekspoor opnieuw Alexander Zverev. De als derde geplaatste Duitser was drie weken geleden in de derde ronde van het masterstoernooi van Shanghai net wat sterker dan de 28-jarige Noord-Hollander: 7-6 (6) 2-6 7-6 (5). Na die verliespartij kwam Griekspoor nog in actie in Stockholm, waar hij in de halve eindstrijd zijn meerdere moest erkennen in de Bulgaar Grigor Dimitrov. Vervolgens verloor Griekspoor, een week geleden, tegen de Zwitser Dominic Stricker zijn openingspartij in Basel.

Begin juni troffen Griekspoor en Zverev elkaar ook al in Parijs, toen in de derde ronde van Roland Garros. Zverev zegevierde in vijf sets.