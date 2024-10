Trump is bezig met een inhaalslag: “Het is echt ongekend spannend”

Oud-president Donald Trump kruipt in de peilingen steeds dichterbij zijn democratische tegenstrever Kamala Harris. “Het is echt ongekend. Zo spannend, zo gelijk op is het nog nooit geweest in de geschiedenis van Amerika”, vertelt VS-verslaggever Simone Tukker bij Renze op Zondag.

“De peilingen zijn ook maar peilingen. Die hebben er in het verleden goed naast gezeten. In 2016 hebben ze echt niet zien aankomen dat Trump het zo goed zou doen. In 2020 hebben ze wel voorspeld dat Biden zou winnen, maar met veel grotere verschillen dan dat het uiteindelijk werd”, legt Tukker uit.

Uit landelijke peilingen blijkt dat Kamala Harris en Donald Trump nu, negen dagen voor de verkiezingen, allebei 47 procent van de kiezers achter zich hebben. Maar het draait in de praktijk allemaal om de verdeling van de 'swing states'. “Een paar weken geleden zagen we in deze landelijke peilingen een hele duidelijke voorsprong van een paar procentpunten voor Harris. Trump is met een inhaalslag bezig, en als hij dat kan verzilveren in de zeven swing states, dan is dat heel goed nieuws voor hem”, aldus Tukker.