Griekspoor naar kwartfinales op graveltoernooi van Marrakesh

MARRAKESH (ANP) - Tallon Griekspoor heeft de kwartfinales van het ATP-toernooi in Marrakesh bereikt. De 26-jarige Nederlandse tennisser was op het Marokkaanse gravel in drie sets (7-6 (1) 3-6 6-3) te sterk voor de 33-jarige Pablo Carreño Busta. Griekspoor speelt tegen de Italiaan Mattia Bellucci (23) om een plek bij de laatste vier.

Griekspoor, de huidige nummer 37 van de wereldranglijst, is bij de Grand Prix Hassan II als eerste geplaatst. De Noord-Hollander had in de eerste ronde een bye en begon zijn gravelseizoen in Noord-Afrika tegen de Spaanse nummer 110 van de wereld. Griekspoor trok de eerste set via een tiebreak naar zich toe, liet Carreño Busta na een rommelige tweede set terugkomen, maar nam in de derde set het initiatief weer over.

Griekspoor keerde in Marrakesh eerder terug van een enkelblessure dan verwacht. Nadat hij zich vorige maand had afgemeld voor het toernooi van Miami, dacht Griekspoor pas zijn rentree op 6 april in Monte Carlo te kunnen maken.