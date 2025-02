DUBAI (ANP) - Tallon Griekspoor heeft de kwartfinales van het tennistoernooi van Dubai bereikt. De nummer 1 van Nederland versloeg de Fransman Ugo Humbert in drie sets: 4-6 6-3 6-2. Griekspoor neemt het nu op tegen de winnaar van het duel tussen de Rus Daniil Medvedev en de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard.

Griekspoor is tot dusver aan een wisselvallig jaar bezig en wist alleen vorige maand in Montpellier de laatste acht te bereiken. Humbert won vorig jaar de titel in Dubai.