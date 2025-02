VNO-NCW ziet 'verbetering' in regeldruk EU, houdt zorgen

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse bedrijfsleven ziet verbeteringen in Europese regelgeving op het gebied van duurzaamheid, maar blijft zorgen houden. Sommige bepalingen van EU-regels voor rapportage van ondernemingen over duurzaamheid en de eigen toeleveringsketen blijven ook na voorgestelde afzwakkingen onduidelijk, vindt VNO-NCW. Ook vreest de ondernemersorganisatie dat richtlijnen per lidstaat anders worden uitgelegd, wat volgens de werkgeversorganisatie tot een ongelijke behandeling van bedrijven in verschillende EU-landen kan leiden.

VNO-NCW reageert op voorstellen van de Europese Commissie om de regeldruk op het gebied van verslaglegging over duurzaamheid en verantwoord ondernemen te verminderen. Kleinere bedrijven hebben in die voorstellen geen verplichtingen meer om te rapporteren over hun impact op het milieu en klimaat en voor andere bedrijven wordt die verplichting een jaar uitgesteld. Een wet voor internationaal verantwoord ondernemen, die misstanden bij toeleveranciers van Europese bedrijven moet tegengaan, wordt ook minder streng. Daarnaast hoeven minder importeurs een CO2-heffing aan de buitengrens van de Europese Unie te betalen.

"In het vandaag gepresenteerde voorstel zien we een aantal verbeteringen om de wetgeving beter uitvoerbaar te maken en de administratieve lasten daarbij te verminderen. Dit vergroot het draagvlak bij Europese bedrijven voor deze belangrijke wetgeving", schrijft VNO-NCW. "Tegelijkertijd zien we op een aantal belangrijke punten nog te weinig verbetering. Zo blijven enkele normen en bepalingen nog te onduidelijk waardoor ze voor meerdere interpretaties vatbaar zijn. Een ander groot punt blijft het gebrek aan harmonisatie binnen de EU."