Griekspoor overweegt na goede prestaties alsnog deelname in Miami

INDIAN WELLS (ANP) - Tallon Griekspoor overweegt alsnog het tennistoernooi van Miami te spelen na zijn goede prestaties op Indian Wells. De 28-jarige Nederlander werd donderdag pas in de kwartfinales van het hoog aangeschreven evenement op het hardcourt in Californië uitgeschakeld door de Deen Holger Rune.

"Deze twee weken en de overgang vanuit Dubai hebben veel energie en krachten bij me weggehaald", zei Griekspoor bij Ziggo Sport. "In eerste instantie was de bedoeling om Miami niet te spelen, om vroeg naar het gravel te gaan. Alleen nu heb ik toch een bepaald niveau te pakken waardoor ik denk dat ik misschien toch wel door moet naar Miami. Ik moet het gaan overleggen met het team en we moeten kijken wat de beste keuze is."