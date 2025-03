Schaatser Nuis doorstaat laatste test en start op WK

HAMAR (ANP) - Kjeld Nuis gaat zaterdag bij de WK afstanden van start op de 1000 meter en een dag later ook op de 1500 meter. De 35-jarige schaatser besloot dat definitief na de laatste test op het ijs vrijdag in het Vikingskipet in Hamar. "Ik ga rijden", zei hij. "Pijn gaat het zeker doen, maar de dokter zegt ook dat de wond dicht is. Als het geen kwaad kan, dan doe maar gewoon. "

Nuis verwondde zichzelf aan een voet toen hij bij de laatste wereldbekerwedstrijd in Heerenveen twee weken geleden uit frustratie tegen een stoel schopte. Hij was vlak daarvoor gediskwalificeerd op de 1500 meter, waarin hij nipt als tweede was geëindigd. Nuis had een diepe snee in de hiel van zijn rechtervoet die gehecht moest worden.