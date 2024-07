Griekspoor verliest in Bastad verrassend van Kazachse qualifier

BASTAD (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor heeft in het Zweedse Bastad in voorbereiding op de Olympische Spelen van Parijs verloren van de Kazachse qualifier Timofey Skatov. Nadat de als derde geplaatste Nederlander de eerste set overtuigend had gewonnen, bleek de nummer 223 van de wereld uiteindelijk toch te sterk: 6-1 3-6 4-6.

Griekspoor (28) had in de eerste ronde een bye. Het duel met Skatov was zijn eerste optreden sinds 3 juli, toen de Nederlander op Wimbledon na een zware vijfsetter verloor van de Serviër Miomir Kecmanovic. Daarbij werd hij gehinderd door een pijnlijke rug. Daardoor besloot de geboren Haarlemmer het de afgelopen weken rustiger aan te doen. Normaal gesproken doet hij over anderhalve week mee aan het olympisch tennistoernooi in Parijs.

Griekspoor stond in de eerste set alleen de zesde game af. In de tweede set brak Skatov de nummer 27 van de wereld al in de tweede game, maar kon vervolgens zijn eigen service niet houden. Via een break in de zesde game legde hij alsnog de basis voor de gelijke stand in sets. In de beslissende set werkte Griekspoor vier matchpoints weg, maar bij zijn vijfde kans sloeg Skatov een ace.