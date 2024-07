Griekspoor ziet Alcaraz morgen weer en hoopt dan wel op stunt

PARIJS (ANP) - Tallon Griekspoor slaagde er in het enkelspel op de Olympische Spelen niet in voor een stunt te zorgen tegen Carlos Alcaraz. Dinsdag treft hij de Spanjaard opnieuw, dan in het dubbelspel.

Griekspoor kon Alcaraz een set bijbenen en wist er bijna een derde set uit te slepen. Het werd uiteindelijk 6-1 7-6 (3). "Ik serveerde in de eerste set niet goed en het viel allemaal een beetje zijn kant op. Ik gaf hem veel te veel ruimte", zei Griekspoor na afloop.

"Ik was niet goed genoeg en hij zat er vanaf het eerste moment goed op. Hij hanteerde een ongelooflijk tempo. Ik denk dat ik een heel goed niveau haalde in de tweede set, maar dan heb je ook een klein beetje geluk nodig. Hij loste het goed op, credits aan hem. Ik had een van de beste wedstrijden ooit moeten spelen om te winnen."

Zwakkere schakel

Dinsdagmiddag neemt Griekspoor het met Wesley Koolhof op tegen Alcaraz en Nadal. Laatstgenoemde lijkt in dat duo de wat zwakkere schakel, weet ook Griekspoor. "Dat is natuurlijk heel gek op zijn park. Ik ga naar Wesley luisteren, die weet meer van dubbels. Ik volg zijn orders en zal proberen goed te serveren. We gaan zeker kansen krijgen, ook al is het een van de beste duo's."

Griekspoor "geniet tot nog toe enorm" van de Olympische Spelen. "Het is heel bijzonder. Ik ben een groot sportliefhebber en ik kijk de hele dag door alles wat er te kijken valt", aldus de beste tennisser van Nederland. "Het zijn lange dagen. En er komen veel dingen op je af, je leert veel mensen kennen en het zijn heel veel prikkels."